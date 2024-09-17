وبلغت الفجوة بين الصادرات والواردات حوالي 29.65 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع عجز بـ 23.5 مليار دولار في يوليو، بحسب بيانات وزارة التجارة الهندية.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرغ العالمية آراءهم قد توقعوا عجز قدره 22.8 مليار دولار.

وارتفعت الواردات بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 64.36 مليار دولار في أغسطس، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 9.3 بالمئة إلى 34.71 مليار دولار خلال نفس الشهر. وكانت الواردات قد بلغت 57.48 مليار دولار في يوليو، بينما كانت الصادرات 33.98 مليارا.

وقال وزير التجارة سونيل بارثوال للصحفيين في نيودلهي: "هناك تباطؤ كبير في الصين يؤثر على أسعار النفط".

وأضاف أن "الصادرات تشكل تحدياً كبيراً في الوضع العالمي الحالي".

تعد الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، ومن المتوقع أن تحقق نموا بأكثر من 7% في العام المنتهي في مارس 2025. وعادة ما يتسارع الطلب على المنتجات الاستهلاكية قبل موسم الأعياد الذي بدأ هذا الشهر ويستمر حتى نوفمبر.