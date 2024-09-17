وأضافت أنه "ابتداء من أكتوبر 2024 سيتمكن عملاء خمس بنوك من إجراء عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة" مشيرة إلى أهمية هذه التقنية "السريعة والعملية" في تبسيط عملية الدفع الإلكتروني.

ويعتمد هذا النوع من الدفع غير المرتبط بالبطاقات على تقنية قراءة رمز الاستجابة السريعة QR code الخاص بالتاجر مما يمكن الزبون من دفع ثمن مشترياته وفواتيره وغيرها بشكل آني مع تقليل أوقات الانتظار في الطوابير.

وتم إطلاق الدفع عبر الهاتف النقال عمليا في الجزائر في 2022.

وفي مرحلة أولى أتيحت الخدمة للزبائن من نفس البنك فقط قبل أن يتم إطلاق التشغيل البيني للمعاملات عبر الهاتف النقال بفضل منصة سويتش موبايل Switch Mobile في يونيو 2024 حيث يتمكن الزبائن من القيام بمعاملات دون اشتراط أن يكون المرسل والمتلقي من نفس البنك.

وتقدم ثلاث مؤسسات حاليا خدمة الدفع عبر الهاتف النقال وهي البنك الوطني الجزائري (BNA) وبنك السلام- الجزائر وبريد الجزائر ومع انضمام البنوك الخمسة الجديدة سيرتفع العدد إلى ثماني مؤسسات تقدم هذا النوع الجديد من الدفع الالكتروني.

ويعتزم تجمع النقد الآلي GIE Monétique مواصلة جهوده لتعميم الدفع عبر الهاتف النقال مع إطلاق مشاريع جديدة في عام 2025 لتطوير وتعزيز قطاع الدفع الإلكتروني في الجزائر.