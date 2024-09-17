تأتي هذه الخطوة في أعقاب جهود بكين وهونغ كونغ لتعميق العلاقات مع الدول العربية.

​​وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وحدات " صندوق البلاد سي سوب إم إس سي آي المتداول لأسهم هونغ كونغ والصين " في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وبحسب البيان، يمكن الحصول على شروط وأحكام " صندوق البلاد سي سوب إم إس سي آي المتداول لأسهم هونغ كونغ والصين " في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

في نوفمبر الماضي، أطلقت هونغ كونغ أول صندوق (ETFs) في البورصة في آسيا يتتبع الأسهم السعودية، وكانت تسعى بقوة إلى فرص الإدراج المتبادل في كل من أسواق رأس المال.

وقد نما حجم الصندوق المدرج في هونغ كونغ إلى ما يقرب من حوالي 1.28 مليار دولار.