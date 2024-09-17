وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.83 دولار للسهم، وهو ما يعكس زيادة قدرها 8 سنتات أو 10 بالمئة عن الربع السابق.

وقالت مايكروسوفت إنها ستعقد اجتماع المساهمين السنوي في 10 ديسمبر.

في يوليو، قالت الشركة إنها ستنفق المزيد هذا العام على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأفادت بزيادة بنسبة 77.6 بالمئة في الإنفاق الرأسمالي في الربع المنتهي في 30 يونيو، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النفقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

كما كشفت الشركة عن تباطؤ في نمو أعمالها السحابية Azure في الربع السابق، لكنها قالت إن النمو سيتسارع في النصف الثاني من السنة المالية 2025.

تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك مايكروسوفت وغوغل التابعة لشركة ألفابت، ضغوطًا من المستثمرين لإظهار العائد على مليارات الدولارات التي تم استثمارها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تعد مايكروسوفت واحدة من الشركات الكبرى القليلة التي تكشف عن مساهمات الذكاء الاصطناعي في أرباحها الفصلية، حيث لم تشهد معظم الشركات بعد دفعة كبيرة من استثمارات الذكاء الاصطناعي.

من بين شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، كشفت شركة آبل عن برنامج قياسي لإعادة شراء أسهم بقيمة 110 مليار دولار في مايو بعد أن أعلنت عن نتائج ربع سنوية متفائلة.

ارتفعت أسهم مايكروسوفت بشكل طفيف في تداولات ما بعد الإغلاق ببورصة وول ستريت. وارتفع السهم بنحو 15 بالمئة حتى الآن هذا العام.