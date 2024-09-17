ويهدف ما يطلق عليه "مشروع الربط البحري بين أوروبا وآسيا" إلى ربط شبكات نقل الكهرباء في اليونان عبر جزيرة كريت ثم قبرص وصولا إلى إسرائيل بتكلفة تبلغ 2.4 مليار يورو (2.67 مليار دولار).

وتقدر تكلفة الربط مع قبرص بنحو 1.9 مليار يورو.

وعند اكتمال المشروع سيكون خط الربط الكهربائي عالي الجهد هو الأطول في العالم ويبلغ 1240 كيلومترا والأعمق عند ثلاثة آلاف متر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتمويل جزء من المشروع الذي من المقرر أن يكتمل بحلول 2030.

ويحيط بالمشروع الطموح مطالبات معقدة تتعلق بالحدود البحرية في البحر المتوسط بين اليونان وقبرص وتركيا، وهي تحديات قد تبرز في المستقبل.

وقال المسؤول القبرصي، إن "المشاورات بين الأطراف استمرت في الأيام القليلة الماضية وحققت تقدما"، مشيرا إلى إمكانية مناقشة المشروع في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.