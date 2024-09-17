والإمارات أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط بتجارة ثنائية بلغت 9.9 مليار دولار أسترالي العام الماضي، فيما يبلغ إجمالي الاستثمار الثنائي 20.6 مليار دولار أسترالي.

وقال وزير التجارة دون فاريل "بموجب اتفاقية التجارة هذه، من المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 678 مليون دولار أسترالي سنويا، لكن هذا الاتفاق يعني لأستراليا أكثر من مجرد الأرقام".

وتابع في بيان أن الاتفاق يتضمن إطار عمل لتعزيز استثمارات أبوظبي في المعادن الأساسية.

وتشمل أبرز صادرات أستراليا إلى الإمارات اللحوم ومنتجات الألبان والبذور الزيتية والمأكولات البحرية والصلب وبذور الكانولا والمكسرات والعسل والفحم والحمص والعدس.

ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.

ورحب المجلس الأسترالي لصناعة اللحوم باتفاقية التجارة وقال إنها ستوفر للمزارعين فرصة أكبر للوصول إلى السوق الحيوية الأسترالية للحوم الأبقار والضأن والماعز.