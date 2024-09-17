ومن بين الخطوات التي اتخذتها الشركة بحث منح الكثير من الموظفين والمديرين والمسؤولين التنفيذيين إجازات مؤقتة في الأسابيع المقبلة.

وقال براين ويست المدير المالي لشركة بوينغ"الإضراب يعرض تعافينا لخطر كبير ويجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السيولة النقدية وحماية مستقبلنا المشترك".

وبالإضافة إلى تجميد التوظيف على جميع المستويات في بوينغ، أوقفت شركة صناعة الطائرات معظم رحلات السفر لموظفيها، وعلقت النفقات الرأسمالية غير الضرورية والإنفاق على المرافق.