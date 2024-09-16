ووافقت معادن على شراء أسهم في ألبا مقابل كامل رأس مال اثنتين من شركاتها التابعة، وهما معادن للألمنيوم ومعادن للبوكسايت والألومينا اللتان كانتا جزءا من مشروع مشترك مع شركة ألكوا.

وقبل يوم واحد من هذا الاتفاق، باعت ألكوا لصناعة الألمنيوم، ومقرها الولايات المتحدة، حصة 25.1 بالمئة في مشروعها المشترك مع معادن إلى الشركة السعودية ذاتها مقابل 1.1 مليار دولار في صفقة أسهم ونقد.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ألبا خالد الرميحي إن عملية البيع ستسمح للشركتين بالتوسع في الإنتاج وتعزيز الوجود عالميا واستكشاف فرص جديدة في مجال الطاقة النظيفة.

ولم تكشف معادن عن الشروط المالية للاتفاق غير الملزم لكنها قالت إنه في إطار عملية الفحص النافي للجهالة تبحث الشركتان إدراج ألبا في السوق المالية السعودية.