وأوضح البيان أن عضو مجلس الإدارة نيفين صبور ستتولى مهام رئيسة مجلس الإدارة غير التنفيذية خلفا لعز العرب.

وسيتولى عز العرب مهامه خلفا لحسين أباظة، ومن المقرر أن تستمر فترة ولايته ثلاث سنوات.

وأضاف البنك في بيانه أن التغييرات في قيادته تأتي "في إطار... تنفيذ خطة التحول الرقمي لكافة أوجه نشاطات وأعمال البنك مع مواصلة خطة المجلس لإعداد ودعم عدد من القادة المستقبليين".