وقالت بي.تي.تي في تعليقات لوكالة رويترز اليوم الاثنين إن الاتفاقية تتضمن توريد 300 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا ومن المقرر أن تبدأ في 2025.

وأضافت أنها تجري محادثات مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بشأن اتفاقية منفصلة مدتها تسع سنوات لتوريد 800 ألف طن سنويا بداية من 2026.

وتعد تايلاند وفقا لبيانات كبلر أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في جنوب شرق آسيا، واشترت كمية غير مسبوقة بلغت 11.7 مليون طن العام الماضي.