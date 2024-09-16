وقال المكتب المركزي للإحصاء في ثاني تقدير له إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024.

وأظهر التقدير الأولي الشهر الماضي نمو الاقتصاد 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

ونال الاقتصاد دعما من ارتفاع الإنفاق الخاص والعام والاستثمار في الأصول الثابتة بينما تراجعت الصادرات.

وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل طفيف إلى 17.2 بالمئة من 17.3 بالمئة، إذ تعافى الاقتصاد من انكماش حاد في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب.