وقالت الشركة في بيان لبورصة أبوظبي إن 52 بالمئة من إجمالي المبيعات كانت من نصيب المشترين الإماراتيين بينما ذهبت النسبة الباقية للمشترين الدوليين والمقيمين في الإمارات.

وبحسب البيان فقد تصدرت جنسيات الهند وباسكتان وبريطانيا قائمة المشترين الدوليين من حيث حجم المبيعات في المشروع، وهو عبارة عن مجمع فلل فاخر، وتبدأ أسعار وحداته من 8.3 مليون درهم.

وذكر البيان أن المشترين تحت سن 45 عاما شكلوا نسبة 60 بالمئة من المشترين في المشروع، كما شكل المشترون الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار 38 بالمئة من المبيعات.