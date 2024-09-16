وشمل الصادرات 4.8 مليون طن من القمح و2.5 مليون طن من الذرة و1.2 مليون طن من الشعير.

واتفقت الحكومة الأوكرانية مع جمعيات المزارعين على تقليل صادرات القمح خلال الموسم الجاري إلى 16.2 مليون طن. ولا توجد قيود على صادرات السلع الأخرى.

وارتفعت صادرات الحبوب الأوكرانية في موسم 2023-2024 إلى نحو 51 مليون طن من 49.2 مليون طن في العام السابق.