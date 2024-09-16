وبحسب بيان أوراسكوم كونستراكشون المدرجة في بورصتي ناسداك دبي ومصر، فغن التحالف وقع تمديد اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإضافة 150 ميغاوات إلى الطاقة المتجة من محطة الرياح الجاري إنشاءها حاليا بمنطقة رأس غارب في مصر بقدرة 500 ميغاوات، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة بعد تلك الزيادة إلى 650 ميغاوات.

ومن المخطط بدء تشغيل المرحلة الاولى من المحطة بقدرة 250 ميغاوات في ديسمبر 2024، وذلك بقل شهرين من الموعد المحدد للتشغيل، بحسب البيان.

وسيتم استكمال تشغيل باقي القدرة الغنتاجية للمحطة تدريجيا بحلول الربع الثالث من عام 2025.

سعمل التحالف المسؤول عن المشروع على إنتاج 150 ميغاوات الإضافية من خلال الاستغلال الأمثل لقطعة الأرض المجاورة للمحطة الرئيسية، وذلك ضمن جدول زمني مكثف، مما يضمن بدء تشغيل كامل القدرة الإنتاجية للمحطة والبالغة 650 ميغاوات بحلول الربع الثالث من عام 2025، والذي كان مخططا له سابقا قبل التوسع، بحسب البيان.

ستنتج المحطة طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل في مصر، كما ستقلل الانبعاثات الكربونية بنحو 1.3 مليون طن سنويا، مما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية من الطاقات النظيفة والمتجددة في مصر.

وتستهدف مصر الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030، ارتفاعا من 11.5 بالمئة في عام 2023.

يذكر أن تحالف الشركات الذي يقوم بتنفيذ المحطة سبق له أن تطوير محطة الرياح في رأس غارب بقدرة 262.5 ميغاوات، وهو أول مشروع منتج ومستقل للطاقة المتجددة في مصر، والتي تعمل منذ اكتوبر 2019.

وبعد تشغيل المشروع الجديد سيرتفع إجمالي قدرة إنتاج طاقة الرياح للتحالف في مصر إلى 912.5 ميغاوات.