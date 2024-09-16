وأعلن البنك في بيان للبورصة الكويتية أن هذه السندات دائمة قابلة للاستدعاء قبل ستة شهور من تاريخ إعادة سعر الفائدة الأول، وهو خمس سنوات ونصف السنة من تاريخ الإصدار.

وأضاف أن سعر الفائدة ثابت عند 6.5 بالمئة من تاريخ الإصدار حتى تاريخ إعادة تحديد سعر الفائدة الأول، وتستحق سنويا، ومن ثم يتم إعادة تحديد سعر الفائدة كل خمس سنوات بحسب سعر الفائدة الأميركية لكل خمس سنوات زائد الهامش.

وكان البنك الأهلي الكويتي، قد كشف، في وقت سابق، عن ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 11 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 14.534 مليون دينار (47.58 مليون دولار) مقابل 13.128 مليون دينار قبل عام.