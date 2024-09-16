ووصلت العملة اليابانية إلى 139,96 للدولار، وهو أقوى مستوى تسجله منذ يوليو 2023، فيما يقيّم المتداولون خطط البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة مع تركز النقاش حول ما إذا كان سيخفضها بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.

وارتفع الين بعدما بلغ أدنى مستوياته في أربعة عقود عند 161,95 ينا للدولار في يوليو ما دفع السلطات إلى التدخل في أسواق العملات. كذلك، ساهم القرار الذي اتخذه بنك اليابان ببدء رفع سعر الفائدة التي بقيت منخفضة لسنوات، في تعزيز العملة.

ومن المقرر أن يعلن بنك اليابان سياسته المالية، الجمعة، مع توقّع معظم المحللين أن يبقي على أسعار الفائدة بعدما أثار ارتفاع غير متوقّع فيها في نهاية يوليو اضطرابات في الأسواق.