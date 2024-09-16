تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0338 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2585.54 دولار للأونصة، بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2613.40 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى المركزي الأمريكي، مع تزايد التكهنات حول مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده البنك في 17 و18 سبتمبر ووتيرة التخفيضات المستقبلية. كما سيعلن بنك إنجلترا وبنك اليابان عن قراراتهما للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 30.95 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى تبلغه في شهرين. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1000.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1069.52 دولار للأونصة.