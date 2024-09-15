وأظهرت بيانات حكومية الأحد، أن الاقتصاد نما بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بنسبة 5.3 بالمئة في الربع السابق.

ومع ذلك، كان الأداء أفضل خلال الفترة بين أبريل ويونيو مقارنة بانكماش بلغ 3 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاء الحكومي إن الأمطار الغزيرة في الربع الثاني من العام أثرت سلبا على الزراعة.

وتأتي هذه البيانات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، وهي الأولى منذ أدى نقص النقد الأجنبي في البلاد إلى انكماش قياسي في سريلانكا بنسبة 7.3 بالمئة في عام 2022.

وشهدت ذروة الأزمة الاقتصادية شهورا من النقص الذي أدى إلى احتجاجات في الشوارع.