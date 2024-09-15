وأضاف المكتب أن الإعصار تسبب في توقف إنتاج أكثر من 522 ألف برميل من النفط يوميا و755 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وذكر المكتب أن عدد منصات النفط والغاز التي ترك عمال الطاقة أماكنهم فيها وصل إلى 52 منصة انخفاضا من 171 في ذروة الإعصار الأسبوع الماضي.

وكانت منشآت الطاقة على طول ساحل الخليج الأميركي قد خفضت من حجم عملياتها وأخلت بعض مواقع الإنتاج مع مرور الإعصار فرانسين عبر المنطقة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، الأربعاء، إن العاصفة فرانسين تحولت إلى إعصار وتتحرك الآن نحو ساحل ولاية لويزيانا.