وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، في بيان أن ذلك "يعزى بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9 بالمئة وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 بالمئة".

ووفقا لبيانات الهيئة، ارتفعت إيجارات المساكن الفعلية بنسبة 10.7 بالمئة في أغسطس.

وظل التضخم في يونيو ويوليو عند 1.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات أغسطس أن الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات جاءت بسبب ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 4.6 بالمئة.

وأضاف بيان الهيئة: "سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا نسبته 1.5 بالمئة... في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.6 بالمئة".

وأظهرت البيانات أن أسعار النقل تراجعت 3.4 بالمئة وكذلك انخفضت "أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.5 بالمئة".

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.1 بالمئة في أغسطس.

وظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية هذا العام مقارنة بالمستويات العالمية.

وفي أحدث تقرير عن المملكة، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط ​​التضخم في السعودية 1.9 بالمئة في 2024 واثنين بالمئة في 2025.