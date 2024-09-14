وجاءت البيانات التي تشير إلى التباطؤ، السبت، بما يشابه بيانات أظهرت أيضا ضعف أرقام الإقراض المصرفي أمس الجمعة، مما يشير إلى وتيرة نمو ضعيفة في الربع الثالث لاقتصاد الصين الذي يقدر حجمه بنحو 18.6 تريليون دولار وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونما الإنتاج الصناعي في أغسطس بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي متراجعا عن وتيرة بلغت 5.1 بالمئة في يوليو، ومسجلا بذلك أبطأ نمو منذ مارس وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم السبت.

ولم تصل تلك النسبة لتوقعات 37 محللا، استطلعت رويترز أراءهم، وتنبأوا بأن يسجل نمو الإنتاج الصناعي 4.8 بالمئة في أغسطس.

ولم ترتفع مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، في أغسطس سوى بنسبة 2.1 بالمئة رغم ذروة موسم السفر في الصيف، وهي نسبة جاءت تراجعا عن زيادة قدرها 2.7 بالمئة في يوليو.

وتوقع محللون نمو مبيعات التجزئة 2.5 بالمئة.

كما هبط إنتاج مصافي النفط الصينية للشهر الخامس على التوالي كما تراجع إنتاج الصلب الخام في أغسطس بنسبة 6.1 بالمئة عن يوليو بما يشير إلى ضعف الطلب.

ودفع تعثر نمو الأنشطة الاقتصادية الصينية بالفعل شركات وساطة عالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو اقتصاد الصين في 2024 إلى ما دون المستهدف رسميا من الحكومة عند نحو خمسة بالمئة.

وسجل الاقتصاد نموا نسبته 4.7 بالمئة في الربع الثاني.

ونقلت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس شي جين بينغ حث السلطات يوم الخميس على بذل جهد أكبر لتحقيق النمو السنوي المستهدف للاقتصاد وأهداف التنمية الاجتماعية وسط توقعات بوجود حاجة لمزيد من الخطوات لتحفيز التعافي الاقتصادي المتعثر.