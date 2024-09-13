وقدم بوتين الاقتراح بعد 23 دقيقة من بدء اجتماع حكومي روتيني يوم الأربعاء، وطلب من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين طرح بعض الأفكار التي لا تضر بمصالح روسيا.

وتخضع العديد من صادرات السلع الأولية الروسية مثل النفط والغاز والنيكل والتيتانيوم والذهب والماس بالفعل لمستويات متباينة من القيود الطوعية أو الإلزامية أو بقرارات الحظر المفروضة من الغرب.

وقال مصدر في إحدى الشركات المتضررة طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر "الجميع في حالة صدمة. جاءت تلك المبادرة على نحو مفاجئ تماما".

وقال مصدر آخر بمجتمع الأعمال "الأمر أشبه بشخص يطلق النار على قدمه".

ويمكن أن يؤدي خفض صادرات اليورانيوم والنيكل والتيتانيوم، والتي ذكرها بوتين صراحة، إلى تراجع أرباح العملات الأجنبية لأكبر شركات روسيا بما في ذلك تكتل روستك الصناعي وروساتوم للطاقة النووية المملوكتين للدولة ونورنيكل، أكبر منتج للنيكل المكرر في العالم.

وتوظف هذه الشركات مجتمعة نحو مليون شخص، وتأثرت عائداتها بالفعل بالعقوبات الغربية.

وقال مصدر حكومي روسي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته إن أي حظر يجب أن يستثني ما يسمى بالدول "الصديقة" بما في ذلك الصين، الشريك التجاري الرئيسي لروسيا.

وأكد المصدر أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتمكن الحكومة من إعداد خطة، وأن الرئيس لم يوجه الحكومة بعد بالقيام بذلك.

وأضاف مصدر آخر مقرب من الحكومة أن بوتين "طلب وضع خطة، وليس تنفيذها".