تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2583.29دولار للأونصة بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينتش مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2598.10دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 41 بالمئة خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأميركي في 18 سبتمبر الجاري، وذلك ارتفاعا من توقعات بنسبة28 بالمئة، بعد أن ذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال وفاينانشال تايمز أن خيار الخفض الأكبر لا يزال مطروحا.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا أمس الخميس.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.13دولار للأونصة.

وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1044.14 دولار لكنه ارتفع 14بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 988.35 دولار.