وقال بيل دادلي الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، الخميس، إن هناك احتمال قوي لخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع المركزي الأميركي يومي 17 و18 سبتمبر.

وأشارت أطراف في السوق إلى عوامل عززت الرهانات على تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفضا كبيرا الأسبوع المقبل منها تقارير نشرت في صحيفتي وول ستريت جورنال وفاينانشال تايمز سلطت الضوء على أن حجم أول خفض ربما يكون قرارا حتميا بالنسبة لمسؤولي المجلس.

وسجلت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في أحدث تعاملات 3.662 بالمئة، بانخفاض عن 3.68 بالمئة سجلتها أمس. وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين إلى 3.578 بالمئة من 3.648 بالمئة مسجلة أمس.

واتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عشر سنوات وأجل سنتين إلى 8.7 نقطة أساس، وهو أكبر فارق منذ يوليو 2022. ويتابع المستثمرون المنحنى عن كثب لاستخلاص مؤشرات على أداء الاقتصاد.