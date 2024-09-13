وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.9 بالمئة، بدعم من قفزة سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 بالمئة وارتفاع 0.2 بالمئة في بنك دبي الإسلامي.

وقفز سهم شركة تاكسي دبي، المتخصصة في توفير حلول التنقل، 2.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن فوزها بنحو 300 لوحة جديدة في مزايدة طرحتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي في الآونة الأخيرة، وذلك لتوسيع أسطولها.

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.5 بالمئة، مدفوعا بمكاسب قطاعات رئيسية. وعلى وجه التحديد، ارتفاع سهم أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول 1.8 بالمئة. وزاد سهم شركة إي.آند (اتصالات والمزيد) 1.5 بالمئة.