وأظهرت بيانات من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الجمعة، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.2 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي، بما يتماشى مع البيانات الأولية المنشورة أواخر الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الفرنسي المنسق مع الاتحاد الأوروبي تراجع في أغسطس مقارنة مع قراءة بلغت 2.7 بالمئة في يوليو.

وذكر المعهد أن تراجع التضخم يرجع إلى انخفاض قوي في أسعار الطاقة، خاصة الكهرباء، وكذلك هبوط أسعار المنتجات البترولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.6 بالمئة في أغسطس بعد ارتفاعها 0.2 بالمئة في يوليو.

وأشار متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إلى تسجيل معدل التضخم الأولي المنسق مع الاتحاد الأوروبي 2.2 بالمئة في أغسطس.