وقال بنك المشرق في بيان على موقع السوق، إن الصفقة تخضع للموافقات الرقابية اللازمة، مضيفا أنه سيقوم بالإعلانات اللاحقة في حينها.

وبحسب البيان، من المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على البنك والمساهمين، حيث سيتم تدوين ذلك في القوائم المالية القادمة.

يذكر أن القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ تمت على قيمة سوقية إجمالية للشركة قدرها 385 مليون دولار.

وقال بنك المشرق في بيانه، إن من أسباب تنفيذ الصفقة للاستفادة من قيمة الشركة لبنك المشرق مع الدخول في اتفاق مساهمين طويل الأجل لتعظيم خطط النمو المستقبلي للشركة.