وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 514.5 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بالمنطقة 2.2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس بما يتماشى مع القراءة الأولية.

وتلقت الأسواق دعما من أسهم التعدين التي زادت بنسبة 0.6 بالمئة في وقت وصلت فيه أسعار النحاس لأعلى مستوى في أسبوعين بفضل عمليات شراء قبل عطلة في الصين ووسط آمال في التحفيز بعد أن أعطى الرئيس الصيني شي جين بينغ توجيهات باتخاذ تدابير لتعزيز النمو الاقتصادي.

وبعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة على الودائع إلى 3.5 بالمئة أمس الخميس، ينصب تركيز المستثمرين الآن على حجم الخفض الذي سيتبناه المركزي الأميركي الأسبوع المقبل. وتتوقع أسواق المال بنسبة 43 بالمئة أن يخفض المركزي الأمريكي الفائدة 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر.

وكان سهم أسترازينيكا الخاسر الأكبر بتراجع بلغ 1.1 بالمئة بعد أن خفض دويتشه بنك توصيته للسهم وقلص سعره المستهدف اليوم الجمعة.

وقفز سهم شركة (دي.إس.في) الدنمركية 2.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تشغيل خدمات النقل والخدمات اللوجستية عن خطط لاستثمار نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) في ألمانيا على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة بصفتها المالك الجديد لوحدة اللوجستيات شينكر التابعة لشركة دويتشه بان للسكك الحديدية.