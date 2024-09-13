وتراجع المؤشر نيكي 0.68 بالمئة إلى 36581.76 نقطة عند الإغلاق بعدما ارتفع 0.13 بالمئة عند الفتح. وصعد المؤشر 1.2 بالمئة خلال الأسبوع.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمئة إلى 2571.14 نقطة، وتراجع 0.19 بالمئة خلال الأسبوع.

وصعد الين إلى أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر ليصل إلى 140.645 مقابل الدولار قبل اجتماعات لبنوك مركزية الأسبوع المقبل مع التركيز على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ومدى خفضه المتوقع لأسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يثبت بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، لكن السوق تتوقع زيادة أخرى في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع المطاط بنسبة 1.54 بالمئة لتصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.

وهبط مؤشر شركات صناعة السيارات بنسبة 1.52 بالمئة مع نزول سهم تويوتا موتور 2.31 بالمئة وانخفاض سهم هوندا موتور 1.44 بالمئة.

وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.39 بالمئة لتكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. وانخفض سهم مجموعة كونامي للترفيه وتشغيل الصالات الرياضية 3.8 بالمئة.

وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 1.72 بالمئة، وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 1.3 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 21 بالمئة منها، وانخفض 75 بالمئة، واستقر ثلاثة بالمئة.