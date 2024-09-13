وقالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، الجمعة، إن كبار المشرعين في البلاد أيدوا خطة لتأخير التقاعد تدريجيًا. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، ستزيد الصين سن تقاعد الرجال من 60 إلى 63 عامًا والنساء إلى 58 عامًا.

وبحسب الوكالة سيدخل التغيير حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025.

وجاءت الموافقة بعد إعلان الحزب الشيوعي الحاكم في يوليو أن سن التقاعد سيرتفع "بطريقة طوعية ومرنة".

ومن شأن السماح لمزيد من الناس بالعمل لفترة أطول أن يساعد في مواجهة الرياح الديموغرافية المعاكسة التي تثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من أنه يخاطر بإضافة المزيد من السخط العام وسط تباطؤ اقتصادي.

لقد أثار نقاش الهيئة التشريعية العليا حول الخطة في وقت سابق من هذا الأسبوع موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اشتكى الكثيرون من تباطؤ سوق العمل. كما أشار بعض المستخدمين إلى كيف يمارس أصحاب العمل التمييز ضد المرشحين الأكبر سناً في كثير من الأحيان، وهي المشكلة التي تعهدت الحكومة الشهر الماضي بحلها.

وسن التقاعد في الصين من بين أدنى سن في العالم على الرغم من زيادة متوسط ​​العمر المتوقع بشكل كبير.

ومنذ سبعينيات القرن العشرين على الأقل، تم الإبقاء على عتبة العمال ذوي الياقات البيضاء عند 60 عامًا للرجال وما بين 50 و55 عامًا للنساء. فشلت المناقشات السابقة حول رفع السن، مثل تلك التي جرت في عام 2008، في الوصول إلى الهيئة التشريعية.

وسيساعد رفع الضريبة وتأخير الوصول إلى المزايا في تخفيف الضغط على الحكومة لتمويل المعاشات التقاعدية مع شيخوخة السكان السريعة، حيث انخفض معدل المواليد إلى مستوى قياسي العام الماضي.

ومن المتوقع أن يشكل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر 30 بالمئة من السكان بحلول عام 2035، مقابل 14.2 بالمئة في عام 2021، وفقًا لتقرير تلفزيون الحكومة الصينية CCTV الثلاثاء.

وقال إريك شو، كبير الاقتصاديين في بلومبرغ إيكونوميكس، إن هذه الخطوة ستساعد البلاد على المدى الطويل لكنها تخاطر بالإضرار بالمعنويات.

وكتب شو في تقرير هذا الأسبوع، مستشهدًا بارتفاع معدل البطالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا إلى 17.1 بالمئة في يوليو، "قد يؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلة البطالة المرتفعة بين الشباب بالفعل حيث يبقى العمال الأكبر سنًا في وظائفهم لفترة أطول".