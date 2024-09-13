ويتركز الاهتمام على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وحجم خفضه المتوقع لأسعار الفائدة.

وأصبح من المؤكد تقريبا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، لكن حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيخفضها بواقع 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس أبقت المستثمرين في حالة توتر وضغطت على الدولار.

وقال كريستوفر وونغ محلل العملات في أو.سي.بي.سي إن بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية المرتفعة التي صدرت الخميس ساهمت في عودة الرهانات على خفض كبير للفائدة في اجتماع المركزي الأميركي لهذا الشهر، بحسب وكالة "رويترز".

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يرون احتمالا نسبته 45 بالمئة لخفض الفائدة 50 نقطة أساس، بعد أن ارتفعت النسبة بشكل مطرد على مدار اليومين الماضيين.

وخفض البنك المركزي الأوروبي الخميس أسعار الفائدة، لكن رئيسة البنك كريستين لاغارد قللت من توقعات خفض آخر الشهر المقبل، مما دفع اليورو إلى الصعود، كما تمسك بتلك المكاسب في التعاملات المبكرة الجمعة.

بالإضافة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يعقد بنك إنجلترا وبنك اليابان اجتماعيهما للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وصعد اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.10863 دولار، بعد ارتفاعه 0.57 بالمئة أمس، تاركا مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية بينها اليورو عند أدنى مستوى في أسبوع البالغ 101.05.

أدت سلسلة من التقارير الاقتصادية الأميركية المتباينة هذا الأسبوع إلى إرباك التوقعات بالنسبة لأسعار الفائدة، إذ أشار تقرير أمس إلى أن عمليات تسريح العاملين ظلت منخفضة حتى مع تباطؤ سوق العمل، في حين أظهرت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المنتجين بما يزيد قليلا عن المتوقع في أغسطس وسط انتعاش في تكلفة الخدمات.

وقادت التغيرات في توقعات أسعار الفائدة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة في ساعات التداول الآسيوية اليوم الجمعة إذ تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 3.6 نقطة أساس إلى 3.644 بالمئة.

ورفع ذلك الين إلى أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر، عند 140.645 مقابل الدولار قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي، الذي من المرجح أن يبقي البنك خلاله على أسعار الفائدة ثابتة. وصعد الين في أحدث التعاملات 0.6 بالمئة إلى 140.965، ويتجه للصعود واحدا بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.3150 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل، إذ تتوقع الأسواق أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 25 نقطة أساس في أغسطس.