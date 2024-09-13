وقال تشين على هامش مشاركته في "منتدى الأعمال الإماراتي الصيني" الذي عقد في دبي الخميس، إن المجموعة تتمتع بخبرة واسعة في مجالات متعددة مثل النقل والبنية التحتية والتنمية الحضرية وتصنيع المعدات والطاقة النظيفة ومعالجة البيئة وتعمل حالياً في 157 دولة حول العالم.

وأضاف أن المجموعة كانت من أوائل الشركات الصينية التي دخلت السوق الإماراتية في ثمانينيات القرن العشرين ما أسهم في بناء قاعدة صلبة من المواهب والخبرات الإدارية التي دعمت توسعها العالمي.

وأكد أن المجموعة تركز على التعاون المتنوع والشراكات الاستراتيجية مع الشركات المحلية في الدولة، لافتاً إلى أنها تولي أهمية كبيرة للاستدامة والمحافظة على البيئة في جميع مشاريعها من خلال تبني مفهوم "البناء الأخضر"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأعرب عن تطلع المجموعة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الإماراتيين في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.