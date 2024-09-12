قالت الشركة إنها وقعت اتفاقية شراء طاقة مقومة بالدولار الأميركي لمدة 25 عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمحطة طاقة شمسية بقدرة واحد غيغاوات ومشروع تخزين بطاريات بقدرة 100 ميغاوات.

ولم تكشف الشركة عن قيمة الصفقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك تيرييه بيلسكوج في بيان "سيكون هذا أول مشروع للطاقة الشمسية الهجينة والبطاريات في مصر ويوضح مكانة سكاتك القوية كواحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في البلاد".

وأضافت الشركة أنها ستستكمل الآن اتفاقيات تأجير الأراضي وربط الشبكة، وتتوقع التوصل إلى اتفاق مالي مع المقرضين والبدء في بناء مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات الهجينة في النصف الأول من عام 2025.

ووقعت الشركة النرويجية في 2017 بالفعل اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لست محطات للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان في صعيد مصر، بإجمالي 380 ميغاوات من السعة، والتي تم ربطها بالشبكة منذ عام 2019.

وتستهدف مصر، التي تواجه انخفاض إنتاج الغاز المحلي وارتفاع استهلاك الكهرباء، الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030، ارتفاعا من 11.5 بالمئة في عام 2023.