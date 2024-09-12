ويشمل العرض التقديمي أحدث البيانات المتعلقة بالأداء المالي والتشغيلي لمنصة "طلبات"، كما أوضحت الشركة في البيان.

وذكر بيان الشركة أن حجم السلع المباعة على "طلبات" بلغ نحو 3.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

و"طلبات" منصة عاملة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطلبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل في 8 دول هي الإمارات، البحرين، قطر، عُمان، الكويت، العراق، الأردن، ومصر.

وتقدم الشركة خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة لأكثر من 6 ملايين عميل نشط في الدول الثماني.

كما تضم محفظتها أكثر من 64 ألف شريك نشط، و115 ألف سائق نشط.

ووفق التقرير، فإن حوالي 51 بالمئة النمو السنوي (معدل النمو السنوي المركب) في قيمة المشتريات الإجمالية خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2023.

ارتفع عدد الشركاء بنحو 4.4 ضعف خلال الفترة من يناير 2019 حتى يوليو 2024، مع قاعدة متنامية من العملاء المخلصين.

كما كشف التقرير أنه من المتوقع الانتهاء من عملية الاستحواذ المخطط لها لمنصة "انستاشوب"، المملوكة حالياً بالكامل للشركة الأم المشتركة "دليفري هيرو"، في 2025، وسيتم دمج عمليات انستاشوب تحت مظلة منصة "طلبات" بعد إتمام الصفقة.