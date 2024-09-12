وقالت الشركة عقب الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، والذي حضره المساهمون شخصياً وإلكترونياً، إن هذه الزيادة في التوزيعات بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي، تعكس الأداء المالي القوي للمجموعة خلال النصف الأول من العام.

من جانبه علق خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، قائلاً: "تُجسد النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة في النصف الأول من عام 2024 ثمرة الجهود الدؤوبة التي نبذلها لخلق قيمة مضافة ومستدامة لمساهمينا من خلال سياسة توزيع الأرباح المستمرة. نحن نعتبر مساهمينا شركاء أساسيين في مسيرتنا نحو التميز المستدام. وتقديراً منا لهذه الشراكة الهامة، فإننا ملتزمون بتعزيز القيمة من خلال التحسين المستمر لتوزيعات الأرباح النقدية".

وفي هذا السياق، صرح آلان سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "نحن فخورون بتحقيق عوائد استثنائية لمساهمينا على الرغم من البيئة العالمية الصعبة. لقد حققنا نمواً عضوياً قوياً وزيادات ملموسة في هوامش الأرباح، مما يعكس مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف".

وكانت مجموعة أغذية أعلنت مؤخراً عن أداء مالي قوي في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث ارتفع صافي إيرادات المجموعة بأكثر من 14.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.5 مليار درهم إماراتي. و نما هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 65 نقطة أساس ليصل إلى 15.1 بالمئة مع نمو قوي في الربحية في جميع القطاعات. كما سجلت المجموعة نمواً في هامش صافي الربح للمجموعة بمقدار 98 نقطة أساس ليصل إلى 7.5 بالمئة متجاوزاً النطاقات الإرشادية. ولا تزال الميزانية العمومية لمجموعة أغذية قوية حيث يبلغ النقد وما يعادله 0.4 مليار درهم إماراتي وسيولة بقيمة 1.8 مليار درهم.