وبحسب بيان المركزي الأوروبي فقد تم خفض معدل الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 3.50 بالمئة، مقابل 3.75 بالمئة وهو المستوى الذي وصل إليه في يونيو بعد خفضه بمقدار 25 نقطة نزولا من مستواه القياسي البالغ 4 بالمئة.

وأشار المركزي الأوروبي إلى أن تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي يسمحان بقليل من التيسير للسياسة النقدية.

ويمثل الخفض الثاني لسعر الفائدة في ثلاثة أشهر عودة تدريجية لسياسات البنك المركزي الأوروبي التقليدية بعد أن دفعته أسوأ موجة تضخم منذ سنوات إلى رفع تكاليف الاقتراض لمستويات غير مسبوقة العام الماضي.