تحركات الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 1.24 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 71.85 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر 1.26دولار أو 1.9 بالمئة إلى 68.57 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة مع إغلاق منصات بحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة واضطراب عمليات التكرير بالمصافي بسبب وصول الإعصار فرنسين إلى اليابسة في جنوب لويزيانا أمس الأربعاء.

ولكن مع اقتراب الإعصار من نهايته بعد وصوله إلى اليابسة، تحول انتباه سوق النفط مرة أخرى إلى انخفاض الطلب.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 بواقع 70 ألف برميل يوميا أو نحو 7.2 بالمئة إلى 900 ألف برميل يوميا.

وأرجعت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها خفض التوقعات إلى تأثير ضعف الاستهلاك الصيني.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس إن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي مع نمو واردات الخام وانخفاض الصادرات.

وفي وقت سابق من الأسبوع، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 وقلصت أيضا توقعاتها للعام المقبل، في ثاني تعديل بالخفض على التوالي.

من ناحية أخرى، ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر يومي 17 و18 سبتمبر وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة.

ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.