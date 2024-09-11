ووفقا لمصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي لأحدث أسبوع أمس الثلاثاء، انخفضت مخزونات الخام الأميركية 2.793 مليون برميل وتراجعت مخزونات الوقود 513 ألف برميل فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 191 ألف برميل.

تحركات الأسعار

زادت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.41 دولار أو 2.04 بالمئة إلى 70.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:48 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.79 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 67.54 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين أمس الثلاثاء مع تراجع برنت لأقل من 70 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021 وهبوط الخام الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2023، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب في 2024 لثاني مرة.

وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية "انتعشت السوق تلقائيا إذ كان انخفاض يوم الثلاثاء كبيرا"، مضيفا أن مخاوف تعطل الإمدادات بسبب الإعصار فرنسين قدمت الدعم أيضا.

وقالت هيئة السلامة وحماية البيئة أمس الثلاثاء إن نحو 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام و26 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك توقف بسبب العاصفة.

وذكرت أوبك في تقرير شهري أمس الثلاثاء أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بواقع 2.03 مليون برميل يوميا في 2024 انخفاضا من توقعات النمو الشهر الماضي عند 2.11 مليون برميل يوميا.

وخفضت أوبك أيضا تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يوميا من 1.78 مليون برميل يوميا.