وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أنه بالرغم من أن الشركة الروسية أبرمت اتفاقيات بديلة مع شركات صينية لإنتاج أجزاء مكافئة، فإن عدم التزام سيمنس للطاقة بتسليم الأجزاء سيؤخر تدشين المفاعل الأول بالمحطة لبضعة أشهر.

وتتولى روس آتوم، وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية، بناء محطة آق قويو للطاقة النووية في إقليم مرسين التركي على البحر المتوسط بموجب اتفاق مع أنقرة.

وكانت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تخطط في البداية لتدشين المفاعل الأول بالمحطة في عام 2023، لكن تم تأجيل الموعد.

وشهد العام الماضي تحميل وقود نووي لأول مرة إلى أول وحدة طاقة في الموقع.

وفي يوليو تموز قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ألمانيا لا تسمح بتصدير بعض الأجزاء المطلوبة لمحطة آق قويو، مما يجعلها عالقة في الجمارك.

وقال أردوغان للصحفيين في ذلك الوقت خلال عودته من قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن "أزعجنا هذا الأمر بشدة. لقد ذكّرت المستشار الألماني أولاف شولتس بذلك في اجتماعنا الثنائي".