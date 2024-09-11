وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض 1.5 بالمئة إلى 35619.77 نقطة، وذلك بعد أن هبط بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من اليوم مقتربا من أدنى مستوى له خلال جلسة تداول منذ شهر الذي سجله يوم الاثنين عند 35247.87 نقطة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8 بالمئة ليغلق عند 2530.67 نقطة.

وانخفض الدولار 1.24 بالمئة إلى 140.71 ين، وهو مستوى لم يبلغه منذ 28 ديسمبر، وذلك قبل تداوله عند 141.16 ين بحلول الساعة 0547 بتوقيت غرينتش.

وعادة ما تتضرر أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج بارتفاع الين لأنه يقلل من قيمة الأرباح المحققة في الأسواق الخارجية عن تحويلها للعملة المحلية.

وانخفضت أسهم الشركات المُصدرة، ولا سيما شركات صناعة السيارات، إذ تراجع سهم تويوتا موتور 3.1 بالمئة وسوبارو كورب بأكثر من أربعة بالمئة وهوندا موتور ثلاثة بالمئة.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بشركات الطاقة بعد أن بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات أمس الثلاثاء بسبب مخاوف الطلب.

وانخفض سهم طوكيو غاز 5.6 بالمئة وأوساكا غاز 5.1 بالمئة.

وهبط سهم فاست ريتيلنج 1.7 بالمئة وأدفانتست المرتبطة بصناعة الرقائق 2.3 بالمئة وطوكيو إلكترون المرتبطة بالصناعة ذاتها 0.2 بالمئة.

ونزل سهم مجموعة سوني المتخصصة في التكنولوجيا والترفيه 0.3 بالمئة.