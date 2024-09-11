وقال ترامب في المناظرة التي تم بثها على شبكة "إيه بي سي" إن هاريس "ليس لديها خطة. لقد نسخت خطة بايدن التي هي عبارة عن أربع جمل... أربع جمل تقول فقط: (حسنا، سنحاول خفض الضرائب). ليس لديها خطة".

وجدّد ترامب اتهامه لنائبة الرئيس الأميركي بأنها "ماركسية".

وقال ترامب "إنها ماركسية، والجميع يعرف أنها ماركسية".

من جهتها قالت هاريس إن خطط ترامب الاقتصادية ستعزز عجز الموازنة الأميركية، وأن خططها تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي، من خلال رفع مستوى الطبقة الوسطة والعاملين في أميركا.

تناولت هاريس إحدى أكبر نقاط ضعفها الانتخابية، وهي الأسعار المرتفعة والتكاليف التي أضرت بالأسر الأميركية، وتركت الناخبين متشككين في الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن.

وأشارت هاريس إلى خططها لتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال (مساعدة مالية تمنحها الحكومة لمساعدة الأسر التي لديها أطفال)، وتقديم دعم الرهن العقاري لمشتري المنازل الجدد، وخصم للشركات الصغيرة، بينما هاجمت ترمب بشأن سياسة التعريفة الجمركية المقترحة، بحسب ما نقلته بلومبرغ.

وقالت هاريس إن "تكلفة السكن باهظة للغاية بالنسبة لعدد كبير جداً من الأشخاص الذين نعرفهم". ودافعت عن جهود الإدارة الحالية في مجال الاقتصاد، قائلة إنها وبايدن كان عليهما "تنظيف فوضى دونالد ترمب".

وهاجمت هاريس نية ترامب فرض رسوم جمركية عالية على السلع الأجنبية - وهو الاقتراح الذي شبهته بضريبة المبيعات على الطبقة المتوسطة - في حين روجت لخطتها لتقديم مزايا ضريبية للأسر والشركات الصغيرة.

وانتقد ترامب هاريس بسبب التضخم المستمر خلال فترة إدارة بايدن، رغم أنه بالغ في تقدير مستوى ارتفاع الأسعار. وقال إن التضخم "كارثة على الناس وعلى الطبقة المتوسطة وعلى كل الطبقات".

ويعتبر الملف الاقتصادي من القضايا المحورية في المنافسة الانتخابية، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن قضايا الاقتصاد تصب في صالح ترامب.