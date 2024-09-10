وقال البنك الذي يركز على الأسواق الناشئة إن إطلاق خدمات حفظ الأصول الرقمية في الإمارات يأتي في ضوء "نهجها المتوازن في تبني الأصول الرقمية والتنظيم المالي".

وقال جوتام شارما الرئيس التنفيذي لشركة بريفان هوارد ديجيتال في بيان مشترك "سمعة ستاندرد تشارترد العالمية والتزامه الواضح بهذا المجال يضيف مصداقية مهمة للمؤسسات الساعية لتبني الخدمة".

وتعمل الإمارات على جذب أكبر شركات العملات المشفرة في العالم ومنها "باينانس" و"أو.كيه.إكس" وغيرها.

كما تعمل على وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية لجذب أشكال جديدة من الأعمال.

وكان صندوق "بريفان هوارد" قد أسس مكتبا له في أبوظبي في فبراير من العام الماضي فضلا عن كل من "ميلينيام مانجمنت" و"إكسدوس بوينت كابيتال مانجمنت" و"بلوكريست".

وستاندرد تشارترد من بين العديد من البنوك التي توسعت في قطاع العملات المشفرة وسط تبني المزيد من المستثمرين من المؤسسات لتلك الفئة من الأصول.