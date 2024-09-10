وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ "أدنوك"، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري له في عام 2028. ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لـ 15 عاماً، سيتم شحن الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ "مؤسسة النفط الهندية المحدودة" في الهند.

وبهذه المناسبة، قال راشد خلفان المزروعي، نائب رئيس أول للتسويق في "أدنوك": "تُعد الهند شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، وتؤكد هذه الاتفاقية التزام أدنوك بتوفير طاقة آمنة ومنخفضة الكربون لدعم أمن الطاقة في هذا البلد. كما تُسلّط الاتفاقية الضوء على الثقة في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، والذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية ’أدنوك‘ لتوسيع حضورها العالمي في مجال الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي، والمساهمة في الجهود العالمية الرامية لتحقيق الانتقال إلى مستقبل طاقة أنظف".

وتعزز هذه الاتفاقية مكانة "أدنوك" في سوق الطاقة الهندي الذي يشهد نمواً سريعاً. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن تصبح "مؤسسة النفط الهندية المحدودة" أكبر عملاء الغاز الطبيعي المسال من "أدنوك" بكمية مشتريات إجمالية تبلغ 2.2 مليون طن متري سنوياً، بما في ذلك 1.2 مليون طن متري سنوياً من جزيرة داس ومليون طن متري سنوياً من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات.

وتُسلّط اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال الضوء على نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات والهند في عام 2022، وتساهم في تعزيز التعاون التجاري الثنائي بين البلدين.

وتعد الاتفاقية التي تم توقيعها مع "مؤسسة النفط الهندية المحدودة" واحدة من عدة اتفاقيات طويلة الأمد لمبيعات الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال وقعتها "أدنوك" مع شركاء دوليين، والتي تغطي ما يزيد عن 70 بالمئة من إجمالي السعة الإنتاجية للمشروع.