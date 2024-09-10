واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 510.40 نقطة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش.

وكانت أسترازينيكا أكبر الخاسرين على المؤشر وهبط سهمها خمسة بالمئة بعدما أظهرت نتائج دراسة مفصلة أن دواءها التجريبي لعلاج سرطان الرئة لم يحسن بشكل كبير النتائج العامة لبقاء المرضى على قيد الحياة.

وتراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية واحدا بالمئة.

ونزل المؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1 بالمئة بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في البلاد إلى اثنين بالمئة في أغسطس.

وأظهرت بيانات العمل في بريطانيا أن متوسط الدخل الأسبوعي، باستثناء الحوافز، ارتفع 5.1 بالمئة عن العام السابق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آواخر يوليو.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2 بالمئة.

وتلقى المؤشر دعما من مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا. وارتفع سهم كابجيميني 4.1 بالمئة، وزاد سهم ساب 0.8 بالمئة على التوالي بعد إعلان شركة أوراكل نتائج مبهرة.

ونزل سهم شركة أمبليفون لصناعة أجهزة السمع خمسة بالمئة بعدما قالت شركة أبل إن سماعاتها الجديدة (إيربودز) يمكن أن تساعد على السمع.