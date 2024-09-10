وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض بنسبة 0.16 بالمئة إلى 36159.16 نقطة، وذلك بعد أن ارتفع بنحو 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الأقل سعرا بعد عمليات بيع واسعة في الآونة الأخيرة.

وتترقب الأسواق حاليا تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض 0.35 بالمئة إلى 2576.54 نقطة، في تراجع للجلسة الخامسة على التوالي.

وهبط سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.59 بالمئة، فيما خسرت شركة تيرومو لصناعة المعدات الطبية 3.19 بالمئة.

وصعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا مع ارتفاع سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في إنتاج معدات تصنيع الرقائق 3.53 بالمئة في مكاسب هي الأكبر على المؤشر نيكي.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 1.96 بالمئة.

ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، ارتفعت أسهم 86 منها وانخفضت أسهم 138، واستقر سهم واحد.