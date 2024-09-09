وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الإثني عشر شهرا حتى أغسطس إلى 8.3 بالمئة من 8.0 بالمئة في يوليو ، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6 بالمئة لعام 2024 بأكمله.

وبلغ الإنفاق على الحرب التي اندلعت في أكتوبر نحو 97 مليار شيكل.

وذكرت الوزارة أن العجز سيواصل الارتفاع خلال الربع الثالث قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف.

ونمت الإيرادات الضريبية في إسرائيل بنسبة 8.1 بالمئة في أغسطس، و1.9 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.