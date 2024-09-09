وقال مصدران إن المؤسسة لم تعلن حالة القوة القاهرة على كل عمليات التحميل بالميناء وهو الإجراء الذي كان من شأنه إيقاف كل عمليات التحميل.

وتُعلن حالة القوة القاهرة عندما يحول وقوع أحداث مفاجئة من قدرة جهة ما على الوفاء بمتطلبات تعاقد أبرمته.

ولم يتضح عدد الشحنات المتأثرة بالقرار، لكن أحد المصادر، وقد أُلغيت شحنة له، قال إن الأمر طال عدة شحنات، بحسب رويترز.

وأوضح المصدر قائلا "ليس إغلاقا كاملا، سيتم تحميل بعض الشحنات".