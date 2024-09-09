وقال سوق أبوظبي العالمي، في بيان إن ليون بلاك يأتي ومعه ثروة من الخبرات والتزام راسخ بالتميز، ما يسهم بشكل أكبر في ازدهار منظومتنا الشاملة ولا تعكس هذه الخطوة العلاقات العميقة التي تربط "بلاك" بالمنطقة فحسب، بل تؤكد أيضاً على أهمية سوق أبوظبي العالمي كقاعدة استراتيجية للمكاتب العائلية العالمية الرائدة.

وأضاف السوق أن إنشاء أول مكتب دولي لشركة "إليسيوم" يسلّط الضوء على أبوظبي كوجهة مفضلة للكيانات العالمية الساعية إلى تنمية أعمالها والتوسع في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب آسيا، وخارجها.

وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية على العلاقات العميقة التي تربط بلاك بالمنطقة، والتي اكتسبها على مدار 30 عاماً من خلال قيادته لشركة "أبولو"، وهي شركة عالمية في مجال إدارة الأصول البديلة، وتدير حالياً ما يقارب 700 مليار دولار.

وسلّط "بلاك" الضوء على أهمية علاقته طويلة الأمد بأبوظبي. وقال في تصريح له: "لطالما أعجبت واحترمت أهل أبوظبي الذين يمثّلون جوهر قيادة التنمية في دولة الإمارات والمنطقة".

وقال " كنت أزور هذه المنطقة لأكثر من 30 عاماً، وأجد أن النمو والازدهار الذي تحقق بقيادة أبوظبي أمراً رائع بالفعل ويريد مكتب عائلتي أن يكون جزءاً من هذا التحول، والأهم من ذلك، أن يكون عضواً نشطاً في هذا المجتمع. إن وجود مكتب يقوده مسؤولون تنفيذيون محليون أمر بالغ الأهمية لاستراتيجيتنا ويؤكد على حجم التزامنا".

ويشير انضمام شركة "إليسيوم مانجمنت" لأبوظبي العالمي، إلى جانب فريقها المتمرس وقيادتها الاستراتيجية، إلى فصل جديد في الطموحات العالمية للشركة، ويضعها في قلب أحد أكثر المراكز المالية نفوذاً في العالم.