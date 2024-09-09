وتمثِّل هذه الشراكة خطوة مهمة من جانب الأطراف المعنية لاستمرار النهوض بقدرات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتلبية الاحتياجات المتطورة للسكان في المناطق الشمالية، وتقديم أحدث العلاجات الطبية والرعاية الصحية للجميع.

وستوفر M42 خدمات سريرية متخصصة شاملة للمجتمع، بمن في ذلك الأفراد العسكريين وعائلاتهم، من المناطق الشمالية في الدولة، إذ سيمكِّنهم ذلك من الوصول إلى أعلى مستوى من جودة الرعاية الصحية.

وباستفادة أكثر من ثلاثة ملايين مقيم في المناطق الشمالية، فإن هذه الشراكة مهيَّأة لإحداث تحوُّل جذري في مشهد الرعاية الصحية بتقديم خدمات رعاية صحية متطورة ضمن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ومنها الرعاية الوقائية والدقيقة، عبر شبكة M42 من العيادات المتطورة التي تشمل مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى هيلث بوينت.

وتُبرز هذه الشراكة أيضًا مكانة M42 باعتبارها الشريك المفضَّل في تقديم حلول الرعاية الصحية العالمية في الدولة وتعكس توسُّع حضورها وخدماتها الصحية بإضافة مستشفى زايد العسكري في البطايح إلى شبكتها العالمية من المستشفيات والعيادات في 26 دولة.

وقال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42، ورئيس مجلس إدارة مستشفى كليفيلاند كلينك أبوظبي: "إنَّ شراكتنا مع وزارة الدفاع مهمة جدًا، فهي توسِّع بصمتنا في الرعاية الصحية في دولة الإمارات وتساعدنا على تسهيل وصول الرعاية الصحية المتخصصة إلى نطاق أوسع من الناس في إطار برنامج عملنا لإحراز نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية. وبالتعاون مع وزارة الدفاع يمكننا نقل خدمات متطورة وخبرات متخصصة إلى متناول سكان المناطق الشمالية وضمان أعلى مستوى من جودة الرعاية للجميع".

وأضاف: "إنَّ توسُّع M42 الإستراتيجي في المناطق الشمالية من الإمارات منسجم مع رؤية M42 في إحداث تحوُّل جذري في تقديم الرعاية الصحية بأعلى مستوى من الجودة مع جعلها في متناول جميع شرائح المجتمع. وستستمر M42 في إعادة تعريف معايير الرعاية الطبية، وذلك عن طريق دمج خدمات مقدمي الرعاية الصحية الرائدين مثل مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري وكليفلاند كلينك أبوظبي، وأمانة للرعاية الصحية، في مستشفى زايد العسكري في البطايح".

وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية مع وزارة الدفاع في سياق توسع M42 المحلي والدولي.

وقد أطلقت M42 مؤخرًا مرفق رعاية شامل متكامل قائم على أحدث التقنيات لرعاية مرضى السكري هو الأول من نوعه في منطقة الظفرة، وهو أحد فروع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، لتعزيز تقديم الرعاية المتخصصة ودعم احتياجات الناس في إمارة أبوظبي. وقد أقامت M42 أيضًا شراكة مع شركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، لإطلاق منشأة أمانة للرعاية الصحية في مملكة البحرين، بما يعزز توسع حضورها الإقليمي. وتؤكد هذه المبادرات التزام M42 بتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة، وتلقي الضوء على تأثيرها المتنامي في المنطقة، وتبيِّن قدرتها على تقديم الرعاية الطبية المتطورة على النطاق العالمي.

ومن المقرَّر أن تبدأ M42 رسميًا العمليات التشغيلية بنطاقها الواسع لمستشفى زايد العسكري في البطايح في بداية عام 2025.