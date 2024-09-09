وقالت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج الاثنين إن فترة تلقي الطلبات للطرح العام الأولي من المتوقع أن تبدأ هذا الشهر، ومن المقرر أن يبدأ التداول في بورصة مسقط في أكتوبر.

وتسير سلطنة عمان، وهي من صغار منتجي النفط وليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على خطى جارتيها السعودية والإمارات في ما يتعلق بدفع برامج الاكتتاب التي تقودها الحكومة بما في ذلك أصول الطاقة.

وساعدت هذه الاستراتيجية، إلى جانب إصلاحات واسعة النطاق تشمل الانضباط المالي، عمان على خفض الديون وتحويل العجز المالي الكبير في السنوات القليلة الماضية إلى فائض منذ عام 2022.

وسيكون الطرح العام الأولي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج هو أول إدراج في سلطنة عمان في عام 2024، ويأتي بعد إدراج 49 بالمئة من أسهم وحدة الأنابيب التابعة لأوكيو في طرح جمع 771 مليون دولار العام الماضي.

وتخطط مجموعة أسياد للخدمات اللوجستية المملوكة للدولة أيضا لطرح عام أولي لوحدة أسياد للشحن التابعة لها بحلول نهاية العام، وقالت رويترز في يوليو إن أسياد اختارت مجموعة جيفريز وإي.إف.جي هيرميس كمستشارين للطرح.